Американские угонщики автомобилей облажались и стали мемом

20:17 2023-04-24

Все, что удалось сделать вору, это разбить передний конец и вклинить автомобиль в отверстие. В результате аварии также были повреждены двери и разбито много стекла.

Как вы можете видеть на этой фотографии, загруженной в Reddit, сотрудником, который работает в Auffenberg Chrysler Dodge Jeep Ram, угонщик попытался вывести Challenger из демонстрационного зала, пройдя через двери.

В результате, все, что удалось сделать вору, это разбить передний конец и вклинить автомобиль в отверстие. В результате аварии также были повреждены двери и разбито много стекла.

По словам капитана полиции О'Фаллона Дэйва Матевея, попытка кражи произошла в среду утром, когда "подозреваемые разбили большое стеклянное окно, чтобы получить доступ к дилерскому центру."

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    После неудавшейся попытки похитить Dodge Challenger подозреваемые, по всей видимости, скрылись с места происшествия.

    Полиция, по-видимому, не имеет много информации, но Матевей сказал О'Фаллону Weekly, что несколько автомобилей были взломаны в соседнем Home Depot незадолго до попытки кражи в дилерском центре.

    Они считают, что оба инцидента были вызваны одними и теми же людьми, и они просят помощи общественности.

    Остается неясным, попали ли подозреваемые на камеры видеонаблюдения, но Матевей сказал, что они “активно расследуют оба инцидента и следят за наводками.”

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