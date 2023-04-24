Американские угонщики автомобилей облажались и стали мемом

Как вы можете видеть на этой фотографии, загруженной в Reddit, сотрудником, который работает в Auffenberg Chrysler Dodge Jeep Ram, угонщик попытался вывести Challenger из демонстрационного зала, пройдя через двери.

В результате, все, что удалось сделать вору, это разбить передний конец и вклинить автомобиль в отверстие. В результате аварии также были повреждены двери и разбито много стекла.

По словам капитана полиции О'Фаллона Дэйва Матевея, попытка кражи произошла в среду утром, когда "подозреваемые разбили большое стеклянное окно, чтобы получить доступ к дилерскому центру."