В мире есть такие дороги, поездка по которым может стать фатальной. При неосторожном передвижении можно угодить в пропасть.
Даже опытные водители могут не справиться: самые опасные и изнурительные дороги
Каждый год на этих трассах погибает несколько человек. Этого невозможно избежать, поскольку на горных дорогах очень многое угрожает безопасности водителей.
-
Фантастическое горное Каракорумское шоссе
Трасса строилась двадцать лет. Дорога проходит по территории Пакистана и Китая, пересекая горы на высоте 4 693 метра.
Открыта только летом, так как зимой здесь сходят снежные лавины, поэтому небезопасно ездить в это время.
Магистраль неоднократно оказывалась во власти сильных оползней, разрушающих часть трассы. Поэтому определенные участки на ней не имеют покрытия, а в качестве ограждений служат обычные камни.
Живописное шоссе щекочет нервишки некоторым автомобилистам.
-
Скипперс-Роуд в Новой Зеландии
«Дорога Капитанов», так ее еще называют, построена в девятнадцатом веке. Трасса проходит вдоль красивого каньона.
Выглядит довольно узкой, извилистой. Не сложно догадаться, что движение здесь только одностороннее. Полностью отсутствуют ограждения, только небольшая каменная насыпь служит барьером.
В начале трассу установлен специальный знак, указывающий на то, что страховка в этих местах не имеет силы.
Соответственно, компании, предлагающие в аренду транспорт туристам, настоятельно рекомендуют не передвигаться на личных авто.
-
Зигзаг удачи — Лос-Караколес
Проходящая через Анды, трасса отличается множеством крутых поворотов, покрытых слоем снега и льда. Так выглядит она большую часть года.
При этом отсутствуют даже простые ограждающие столбики, предупреждающие об опасностях.
Это не останавливает водителей, несмотря на опасность дороги, здесь регулярно ездит разный транспорт.
-
-
-
-
-
-
20:21
Евгений Прокофьев
20% водителей готовы пересесть на велосипед, если топливо подорожает
Эксперты решили выяснить, что думают автовладельцы насчет подорожания топлива и, как они собираются экономить на нем. Почти каждый второй участник опроса (47,5%) твердо заявил, что продолжит ездить по-прежнему.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__