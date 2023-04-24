Даже опытные водители могут не справиться: самые опасные и изнурительные дороги

20:19 2023-04-24

Каждый год на этих трассах погибает несколько человек. Этого невозможно избежать, поскольку на горных дорогах очень многое угрожает безопасности водителей.

В мире есть такие дороги, поездка по которым может стать фатальной. При неосторожном передвижении можно угодить в пропасть.

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    Фантастическое горное Каракорумское шоссе

    Трасса строилась двадцать лет. Дорога проходит по территории Пакистана и Китая, пересекая горы на высоте 4 693 метра.

    Открыта только летом, так как зимой здесь сходят снежные лавины, поэтому небезопасно ездить в это время.

    Магистраль неоднократно оказывалась во власти сильных оползней, разрушающих часть трассы. Поэтому определенные участки на ней не имеют покрытия, а в качестве ограждений служат обычные камни.

    Живописное шоссе щекочет нервишки некоторым автомобилистам.

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    Скипперс-Роуд в Новой Зеландии

    «Дорога Капитанов», так ее еще называют, построена в девятнадцатом веке. Трасса проходит вдоль красивого каньона.

    Выглядит довольно узкой, извилистой. Не сложно догадаться, что движение здесь только одностороннее. Полностью отсутствуют ограждения, только небольшая каменная насыпь служит барьером.

    В начале трассу установлен специальный знак, указывающий на то, что страховка в этих местах не имеет силы.

    Соответственно, компании, предлагающие в аренду транспорт туристам, настоятельно рекомендуют не передвигаться на личных авто.

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    Зигзаг удачи — Лос-Караколес

    Проходящая через Анды, трасса отличается множеством крутых поворотов, покрытых слоем снега и льда. Так выглядит она большую часть года.

    При этом отсутствуют даже простые ограждающие столбики, предупреждающие об опасностях.

    Это не останавливает водителей, несмотря на опасность дороги, здесь регулярно ездит разный транспорт.

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