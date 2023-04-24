Даже опытные водители могут не справиться: самые опасные и изнурительные дороги

В мире есть такие дороги, поездка по которым может стать фатальной. При неосторожном передвижении можно угодить в пропасть.

Фантастическое горное Каракорумское шоссе Трасса строилась двадцать лет. Дорога проходит по территории Пакистана и Китая, пересекая горы на высоте 4 693 метра. Открыта только летом, так как зимой здесь сходят снежные лавины, поэтому небезопасно ездить в это время. Магистраль неоднократно оказывалась во власти сильных оползней, разрушающих часть трассы. Поэтому определенные участки на ней не имеют покрытия, а в качестве ограждений служат обычные камни. Живописное шоссе щекочет нервишки некоторым автомобилистам.

Скипперс-Роуд в Новой Зеландии «Дорога Капитанов», так ее еще называют, построена в девятнадцатом веке. Трасса проходит вдоль красивого каньона. Выглядит довольно узкой, извилистой. Не сложно догадаться, что движение здесь только одностороннее. Полностью отсутствуют ограждения, только небольшая каменная насыпь служит барьером. В начале трассу установлен специальный знак, указывающий на то, что страховка в этих местах не имеет силы. Соответственно, компании, предлагающие в аренду транспорт туристам, настоятельно рекомендуют не передвигаться на личных авто.