20% водителей готовы пересесть на велосипед, если топливо подорожает

Самым популярным ответом стало принятие решения о сокращении числа и дальности поездок на авто личным делам (43,4%).

Практически каждый четвертый (24,1%) рассказал о готовности сократить число и дальность поездок, которые связаны с работой. 19,4% опрошенных сообщили, что пересядут на велосипед или станут больше передвигаться пешком.

Чуть меньше респондентов (19,3%) намерены кардинально подойти к решению проблемы и продать личную машину.

Каждый шестой (16,6%) опрошенный собирается пересесть на общественный транспорт или планирует чаще пользоваться такси и каршерингом, каждый седьмой (14%) — переведет свой автомобиль на газ, а каждый восьмой (12,6%) — откажется от поездки в отпуск на транспортном средстве.

Менее 10% опрошенных ответили, что можно кооперироваться с другими автовладельцами.

Так, 8,7% респондентов заявили о своей готовности доезжать до работы с кем-то из коллег, а 3,1% — будут пользоваться сервисом поиска попутчиков.