Эксперт PrimaMedia назвали 4 простых способа для быстрого похудения

22:45 2023-04-24

PrimaMedia со ссылкой на экспертов в вопросах похудения рассказывает, какие 4 приема помогут быстро избавиться от лишних килограммов.

Первый из них – отказаться от перекусов, в которых много сахара и жиров. Их лучше заменить фруктами и овощами, а также орехами, если нет аллергии.

Второй прием – ограничить употребление алкоголя. Такие напитки очень калорийны и способствуют перееданию.

Третий совет экспертов – отводить достаточное время на сон каждый день. Недостаток сна нарушает гормональный фон, организм дольше остается голодным, поэтому требует больше еды.

Эффективный способ похудения – физические нагрузки. Это могут быть не только занятия спортом, но и простая ходьба. Главное – выбрать тот вид физической активности, который будет приносить удовольствие.

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