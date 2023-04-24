Эксперт PrimaMedia назвали 4 простых способа для быстрого похудения

Первый из них – отказаться от перекусов, в которых много сахара и жиров. Их лучше заменить фруктами и овощами, а также орехами, если нет аллергии.

Второй прием – ограничить употребление алкоголя. Такие напитки очень калорийны и способствуют перееданию.

Третий совет экспертов – отводить достаточное время на сон каждый день. Недостаток сна нарушает гормональный фон, организм дольше остается голодным, поэтому требует больше еды.

Эффективный способ похудения – физические нагрузки. Это могут быть не только занятия спортом, но и простая ходьба. Главное – выбрать тот вид физической активности, который будет приносить удовольствие.