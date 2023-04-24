Китай подтвердил суверенитет бывших советских республик после скандала

Правительства бывших советских республик Эстонии, Латвии и Литвы отвергли комментарий посла Китая в адрес французской телекомпании. Отвечая на вопрос о статусе Крыма, он сказал, что не было соглашения об «укреплении их статуса как суверенной страны».

Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что КНР уважает суверенный статус бывших советских стран после распада Советского Союза».

Она сказала, что позиция Пекина последовательна и ясна, но не дала никаких указаний на то, считается ли комментарий Шайе неверным.

Посольство Китая во Франции разъяснило замечания посла, заявив в заявлении, что Лу делал не политическую декларацию, а выражал свое личное мнение во время теледебатов.