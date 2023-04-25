Бывалый огородник рассказал, какой способ он применяет для борьбы с муравьями на дачном участке

00:14 2023-04-25

Муравьи вредят некоторым огородным культурам, переносят тлю, которая мгновенно расправляется с урожаем. Убирать муравьев с огорода можно и нужно. И есть простые, но действенные способы для этого.

Начинать активное сопротивление муравьям нужно как можно раньше.

Из палочки корицы делаем настой на воде (нужен литр воды). Сначала жидкость надо вскипятить, дать повариться 5 минут. Потом льем ее прямо на муравейник.

Насекомым это точно не понравится.

То же самое проделываем с любыми другими специями, пряными травами.

В такие отвары опытные садоводы рекомендуют вносить сок лимона, красного перца, чеснока, куркумы.

Можно применять компоненты по отдельности или смешав все в одном растворе.Корица с цедрой, рассыпанные вокруг деревьев, отваживают муравьев.

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