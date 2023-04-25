Бывалый огородник рассказал, какой способ он применяет для борьбы с муравьями на дачном участке

Начинать активное сопротивление муравьям нужно как можно раньше.

Из палочки корицы делаем настой на воде (нужен литр воды). Сначала жидкость надо вскипятить, дать повариться 5 минут. Потом льем ее прямо на муравейник.

Насекомым это точно не понравится.

То же самое проделываем с любыми другими специями, пряными травами.

В такие отвары опытные садоводы рекомендуют вносить сок лимона, красного перца, чеснока, куркумы.

Можно применять компоненты по отдельности или смешав все в одном растворе.Корица с цедрой, рассыпанные вокруг деревьев, отваживают муравьев.