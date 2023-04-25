В Калифорнии началась золотая лихорадка из-за рекордных дождей и лесных пожаров

Искатели золота, которым в прошлом приходилось копаться в земле, чтобы найти драгоценные самородки, наслаждаются золотым дном после того, как паводковые воды смыли отложения в реки Сьерра.

Золото примерно в 19 раз плотнее воды, и его обычно находят, просеивая более легкую почву через шлюз.

Поиски золота в Калифорнии процветали на протяжении десятилетий, пока стоимость металла не упала, особенно после того, как в 1913 году Федеральная резервная система установила цену чистого золота на уровне 20,67 доллара за унцию.

Шахты закрылись, когда США перешли на производство военного времени в 1940-х годах.

Но в последние годы цена на золото резко выросла, достигнув пятимесячного максимума в ноябре прошлого года, и ряд крупных компаний теперь стремятся возобновить крупномасштабную добычу в Калифорнии.

Для нового поколения старателей добыча золота — как минимум прибыльное хобби. Эд Аллен, историк парка из компании Marshall Gold Discovery, считает, что было обнаружено только 10–15 процентов калифорнийского золота.