Лиззо привела трансвеститов на сцену во время шоу в Теннесси

Шоу выходит чуть более чем через месяц после того, как губернатор штата Теннесси Билл Ли подписал закон, согласно которому публичные дрэг-перформансы считаются преступлением. Штат первым принял такой закон.

Лиззо, однако, продемонстрировала свою твердую позицию против законодательства, выведя на сцену нескольких королев, чтобы закрыть шоу. В видео, размещенном в ее социальных сетях, можно услышать, как Лиззо говорит: «Поддержите своих дрэг-артистов!»

В подписи к Instagram Лиззо написала: «Спасибо этим прекрасным трансвеститам за то, что они показали свою гордость в Теннесси».

Лиззо уже много лет является гордым и откровенным союзником сообщества ЛГБТК+. Ее защита отражает позицию других знаменитостей, которые делали заявления в связи с радикальным запретом Теннесси.