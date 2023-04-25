Королева-консорт Камилла может надеть на коронацию бесценные украшения

Королева-консорт, скорее всего, наденет серию бесценных украшений , которые носили на коронациях многие из ее предшественников.

Хотя Букингемский дворец еще не подтвердил, какие украшения Камилла выбрала для ношения 6 мая, они могут включать в себя коронационное ожерелье и серьги, созданные для королевы Виктории, а также отсылку к покойной королеве Елизавете.

Коронационное ожерелье было изготовлено Garrard для королевы Виктории и подарено ей в 1858 году.

Он состоит из 25 градуированных бриллиантов с бриллиантовой подвеской весом 22,48 карата, известной как Лахорский бриллиант. Королева Елизавета II надела его на собственную коронацию в 1953 году.

Серьги для коронации также были среди новых заказов, сделанных для королевы Виктории, которая часто их носила.

Впоследствии их носили на коронациях супругов королевы Марии в 1911 году и королевы Елизаветы в 1937 году.

Капли, которые первоначально составляли часть индийского нарукавника Кох-и-Нур, были сняты с ожерелья Тимура Рубин в 1858 году.

Дополнительные четыре камня были взяты из эгреты и подвязочной звезды.

Старинное колье с бриллиантовой цангой было подарено королеве Елизавете ее мужем королем Георгом VI в честь их коронации 12 мая 1937 года.

Королева Елизавета II унаследовала ожерелье, когда ее мать умерла в 2002 году, и с тех пор одолжила его своей невестке, ныне королеве-консорту.

И государь, и королева-консорт получат по кольцу во время церемонии коронации.

Это кольцо было изготовлено для коронации Вильгельма IV и королевы Аделаиды в 1831 году, а после коронации Эдуарда VII в 1902 году его носили все королевы-консорты.