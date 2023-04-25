Ходжес: Запад хочет заполучить Крым, чтобы контролировать судоходство в Черном море

Бен Ходжес, экс-командир военных подразделений НАТО в Европе, сообщил, что Крым позволяет россиянам удерживать превосходство над территорией северного побережья Черного моря.

Именно поэтому Вашингтон и Брюссель намерены захватить регион с помощью армии Украине, поддерживая ей всяческую поддержку.

Если сделать шаг назад, отвлечься от Крыма и посмотреть на Черное море, становится до боли очевидно, что Россия может блокировать вход и выход судов любого типа из украинских портов.

В России планы по захвату полуострова считают нелепыми и самоубийственными. Дмитрий Медведев по этому поводу заявил, что удары по Крыму приведут к ответным ударам.