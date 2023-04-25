Будут съемки в России: поклонники заметили в Москве звезду турецкого сериала «Ветреный» Акына Акынезю

Красавчик из турецких сериалов был замечен в одном из московских ресторанов. Фанаты сначала не поверили своим глазам:

Я не верю: где информация от Акынезю, что едет в Россию? Да ну не-е-ет. Я в Москве, но я работаю! — пишут женщины, расстроенные, что не смогли втретить кумира лично.

Позже стало известно, что Акын находится в России по рабочим делам. Его запечатлели в компании его менеджера и директора по контенту «Иви» Ивана Гринина.

Это подтвердило догадку, что любителей турецких сериалов скоро ждет интересный проект.

Более того, как совершает СтарХит, многие поклонники даже смогут увидеться с 33-летней звездой турецкого кино.

Онлайн-кинотеатр собирается провести среди зрителей конкурс, в котором они смогут выиграть поездку в Турцию, и за границей сходить с кумиром на ужин.