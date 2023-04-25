Трамп ярко прокомментировал увольнение Такера Карлсона с Fox News

О том, что увольнение Карлсона вызвало у Трампа шок и потрясение, свидетельствуют его собственные слова, которые приводит иностранный источник Newsmax.

Я был потрясен и удивлен. Он очень хороший человек и очень талантливая личность, и у него очень высокие рейтинги. Для меня он был потрясающим, особенно в последний год.

По мнению Дональда Трампа, Карлсон решил уйти сам, поступив так, потому что "ему не дали полную свободу действий" в работе.

Бывший лидер США выразил сомнение по поводу того, что популярного телеведущего уволило руководство в лице главы телеканала Fox News Руперта Мердока.