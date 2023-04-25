В Кении 73 члена секты умерли голодной смертью

В лесу Шакахола недалеко от прибрежного города Малинди с пятницы, 21 апреля, обнаружены уже тела 73 сектантов.

Президент Кении Уильям Руто объявил, что примет суровые меры против «неприемлемых» религиозных движений.

«Я поручил соответствующим органам взять дело в свои руки и полностью расследовать деятельность людей, которые используют религию для зловещей, неприемлемой идеологии», — заявил он в понедельник кенийским СМИ.

Сообщается, что работы властей и силовиков по спасению членов культа продолжаются.