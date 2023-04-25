Ученые Мельбурнского центра сексуального здоровья обнаружили, что гонорея может передаваться через поцелуй

Такие данные были получены в результате анализа 2322 случаев заражения, среди которых были факты передачи болезни через поцелуй.

Исследователи считают, что в таких случаях происходит заражение ротоглотки, задней части горла.

Ученые полагают, что бактерии гонореи способны проникать в организм из слюны, а это значит, что заражение возможно при поцелуе.

Вместе с тем они по-прежнему считают, что наиболее высокая вероятность заражения существует при незащищенном половом контакте.