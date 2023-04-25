Транс-спортсменка, участвовавшая в Лондонском марафоне под видом женщины, названа "неправильной и нечестной"

Это было после того, как бегунья дала интервью Би-би-си в прямом эфире на Тауэрском мосту, заявив о “женской силе” и “Я собираюсь стать бабушкой”.

Фрэнк участвовал в Нью-Йоркском марафоне в ноябре прошлого года под именем Глен, но получил разрешение выступить в воскресном массовом забеге в Лондоне, назвавшись Glenique и финишировав со временем 4 часа 11 минут 28 секунд.

Соревнуясь в возрастной категории от 50 до 54 лет, Фрэнк заняла 6160-е место среди 20 123 женщин. В мужской категории того же времени хватило бы только на 15 386-е место.

“Почти 14 000 женщин финишировали в худшем положении из-за него”, - сказала Мара Ямаути, занявшая шестое место в марафоне на Олимпийских играх в Пекине и являющаяся третьей самой быстрой женщиной в истории Великобритании на дистанции.

“Это то, что позволяет Лондонский марафон”, - утверждала Кэти Дивайн, бывший преподаватель спорта и физической активности в Университете Камбрии.