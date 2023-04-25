Бердников разъяснил, почему Темникову замазали в фильме о Фабрике звезд

13:48 2023-04-25

Недавно по Муз ТВ транслировался документальный проект о "Фабрике звезд". Елена Темникова, "взявшая бронзу", была забрюлена в этом кино. Свет на ситуацию решил пролить ее коллега по шоу Александр Бердников.

Участник группы "Корни" Александр Бердников высказался по поводу причины того, почему его коллегу Елену Темникову замазали в документальном фильме о "Фабрике звезд".

Музыкант убежден, что все неспроста и это связано с позицией артистки по поводу спецоперации России в Украине.

Бердников считает, что Темниковой обижаться не на что, если только на себя саму.

Всем ясно, что, если артисты с началом СВО уехали из РФ, значит не согласны с действиями российских властей. Те, кто остались и высказываются против, должны быть готовы к неприятным последствиям.

По мнению Александра, жить и творить как раньше у них теперь не получится.

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