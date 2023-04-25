Бывший врач Навального Васильева обвинила его в домогательствах

«Какой-то роман, наверное, был», - рассказала Васильева.

Она отметила, что Навальный воспринимал заботу и уход со стороны медика, как возможность завести романтические отношения.

По ее словам, «у него возникло ощущение, что у него есть на меня какое-то право, как на женщину».

Васильева при этом охарактеризовала Навального, как властного и авторитарного человека.

«У него, на мой взгляд, три главных мотивации — это прежде всего власть, еда и секс», - отметила она.

Анастасия Васильева в 2017 году лечила Навального от ожога роговицы глаза после инцидента, в котором политика облили зеленкой.