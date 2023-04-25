Садовод со стажем объяснил, почему помидоры начинают трескаться

Одна из основных причин растрескивания томатов - недостаток влаги и, соответственно, пересохшая почва.

Второй важный момент - передозировка, нельзя вносить слишком концентрированные удобрения.

Третья ошибка - слишком рьяно обрываете листья, больше, чем нужно.

Теперь подробнее обо всем. Разберемся с поливами. Важно, чтобы они проводились регулярно, без перерывов, примерно каждые 3-4 дня.

Поливать надо двукратно: первый раз ждем, пока почва поглотит воду. Потом добавляем еще воды. Если часто идут дожди, поливы делаем реже или вообще на время прекращаем.

Определяемся с удобрениями: на ведро воды понадобится не более 20 г раствора. Лучше внести меньше, чем добавить сверх нормы.

Удаление листиков - важная процедура, но делать ее надо грамотно. Убираем все листики, растущие до первого соцветия. Сохраняем 2 листа перед ним.

Делается это для того, чтобы помидоры не расходовали лишнюю энергию на зелень, а перенаправляли ее в плоды. Нельзя форсировать процесс, убирайте не больше 3 листков в неделю.

Если будете все делать правильно, никаких трещин на помидорах не будет, впрочем, как и фитофтороза.