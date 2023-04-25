В США решили не применять больше моновалентные вакцины Moderna и Pfizer

Департамент здравоохранения штата Огайо уведомил, что моновалентные вакцины против COVID-19 от Moderna и Pfizer в США больше вводить не стоит.

Представители ведомства при этом уточнили, что причина такого решения - в поправках, которые внесло Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов страны.

Моновалентные вакцины против COVID-19 были самыми часто применяемыми в начале пандемии, их получили многие американцы. Они изготовлены с использованием исходного штамма коронавируса.

Но после появления вирусных мутаций Pfizer и Moderna обновили свои бустеры, чтобы они стали двухвалентными, заявил Департамент здравоохранения штата Вашингтон.

Бивалентные вакцины используют два штамма вируса, а не один. Что касается обновленных бустеров Pfizer и Moderna, они были созданы из исходного штамма коронавируса и более новых вариантов омикрон, BA.4 и BA.5.

Обновленные бивалентные бустеры показали более широкую защиту от болезни COVID-19, включая увеличенный период защиты от тяжелых заболеваний, говорится в исследовании, опубликованном в New England Journal of Medicine.