Огородный эксперт рассказал, почему вместо смородины он выращивает йошту

Йошта - интересная разновидность ягодного кустарника, объединяющая в себе смородину и крыжовник. А точнее - это гибрид, полученный от скрещивания этих двух растений.

По мнению эксперта, отличная замена черной смородине, потому что плоды получаются большего размера и гораздо слаще. В них нет привычной кислинки, которую мы наблюдаем у смородины.

Еще один плюс - йошта гораздо более устойчива к заболеваниям и вредителям. Уход практически такой же, как за смородиной или крыжовником.

Кстати, от крыжовника йошта позаимствовала листья и длинные хвостики, а также размеры ягод и вкусовые оттенки.

Один из секретов выращивания от бывалого дачника: обработка кустов молочной сывороткой. Делается это с приходом весны, водный раствор готовится в пропорции 1:5.

Опрыскивать надо, когда стоит сухая погода. После дождя проводим обработку еще раз, потому что состав будет смыт потоками воды.

Второй маленький секрет для разводчиков йошты: мульчируйте кусты свекольной ботвой. Ее любят дождевые черви, которые с удовольствием превратят листья свеклы в хорошее удобрение.

А оно, в свою очередь, нравится йоште да и другим огородным растениям тоже.