Звезда картины Шерлок Холмс и доктор Ватсон Геннадий Богачев скончался в возрасте 78 лет

50 лет Геннадий Богачев служил в Большом Драматическом театре, на сцену которого выходил до последнего.
Скончался актер в Питере, не дожив до своего 79-летия.
В кино он воплотил более 30 заметных ролей.
50 лет Геннадий Богачев служил в Большом Драматическом театре, на сцену которого выходил до последнего.
Скончался актер в Питере, не дожив до своего 79-летия.
В кино он воплотил более 30 заметных ролей.
Широкую известность Богачев получил благодаря роли Стэмфорда в сериале "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" и роли официанта из "Отпуска в сентябре".
Также актер засветился в таких популярных проектах, как "Мастер и Маргарита" и "Агент национальной безопасности".
Последней его киноработой стала роль в фильме "Простые вещи", который вышел на экраны в 2006 году.
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