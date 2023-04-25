Звезда картины Шерлок Холмс и доктор Ватсон Геннадий Богачев скончался в возрасте 78 лет

16:07 2023-04-25

Геннадий Богачев в последние несколько лет страдал от неизлечимого заболевания, но выходил на сцену театра, которому отдал 50 лет.

50 лет Геннадий Богачев служил в Большом Драматическом театре, на сцену которого выходил до последнего.

Скончался актер в Питере, не дожив до своего 79-летия.

В кино он воплотил более 30 заметных ролей.

  • Изображение статьи

    Широкую известность Богачев получил благодаря роли Стэмфорда в сериале "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" и роли официанта из "Отпуска в сентябре".

    Также актер засветился в таких популярных проектах, как "Мастер и Маргарита" и "Агент национальной безопасности".

    Последней его киноработой стала роль в фильме "Простые вещи", который вышел на экраны в 2006 году.

Показать следующие комментарии
Фото