Звезда картины Шерлок Холмс и доктор Ватсон Геннадий Богачев скончался в возрасте 78 лет

Широкую известность Богачев получил благодаря роли Стэмфорда в сериале "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" и роли официанта из "Отпуска в сентябре".

Также актер засветился в таких популярных проектах, как "Мастер и Маргарита" и "Агент национальной безопасности".

Последней его киноработой стала роль в фильме "Простые вещи", который вышел на экраны в 2006 году.