Марк Твен ненавидел Джейн Остен

Прославленный американский сатирик был беспощаден. В своих письмах друзьям он ни единожды и не дважды, облил эпистолярными нечистотами бедняжку Джейн с ног до головы.

Твен заявлял, будто любая библиотека хороша, если в ней нет тома Джейн Остен, даже если в этой библиотеке вообще нет книг.

Он сравнивал творчество писательницы с самыми слабыми работами самых бесталанных писателей. И притом отмечал, что последнее он готов почитать за деньги, в то время как Джейн — ни за что.

Ну а апофеозом желчного цунами Марка Твена считается следующее его изречение:

«Ее книги сводят меня с ума, так что я не могу скрыть свое безумие от читателя; и поэтому мне приходится останавливаться каждый раз, когда я начинаю.

Каждый раз, когда я читаю «Гордость и предубеждение», я хочу выкопать ее и ударить ее собственной берцовой костью за мастерство».

Не совсем, конечно, понятно, с какой целью Твен без конца перечитывал ненавистный ему роман.