146 сяосан: столько любовниц содержал один из китайских бизнесменов

В том, что богатые и успешные предприниматели и чиновники Китая имеют любовниц, ничего удивительного нет. Но в этой стране такое явление превратилось в настоящий социальный институт, со своими традициями взаимоотношений, сообщает автор канала Азия без фотошопа на канале Дзен.

Первых жен на молоденьких дурочек в КНР менять не принято: партия не поймет, коллеги осудят, можно даже лишиться уважения и деловых связей.

Но можно завести «вторых жен», которых там называют сяосан. Ее надо обеспечивать: оплачивать проживание, содержание, дарить подарки. Если она будет постоянной, коллеги и знакомые на это будут смотреть сквозь пальцы

Жены, как правило, догадываются о существовании сяосан. А иногда те и сами дают о себе знать: делают фото с чужим мужем. Тогда богатая жена способна отомстить: нанять человека, который побьет зарвавшуюся девку, а то и ноги переломать - чтобы хромала всю жизнь.

И мужчина вряд ли заступится: сяосан должна знать свое место и не метить чужую территорию.

Немало мужчин в Китае, у которых сяосан не одна, а несколько. Здесь зафиксирован случай, когда у одного владельца строительной компании в общей численности нашлось 146 сяосан!

Вероятно, тут дело даже не в удовольствии (простой математический расчет подтвердит, что часто посещать их не получится), а - в статусе. Показать другим, сколько жен человек может содержать.

Но, как говорится, плоха та Золушка, которая не мечтает о принце. Молодые и красивые китаянки, приезжая из провинции в большие города, нередко изо всех сил цепляются за богатых и успешных мужчин, стараясь привязать их к себе и стать официальной женой.

Ни самих кавалеров, ни их жен такая охота не радует. Некоторые из сяосан в отместку начинают собирать на «любимого» компромат.

Про таких девушек порою можно снимать криминальные триллеры - как они сдают свои пассии. Но и сами при этом рискуют: некоторые после "истечения срока службы" либо на фоне нездорового интереса к делам любимого могут просто бесследно исчезнуть...