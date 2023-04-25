Мерилин Монро шансов бы не дали: каких девушек не брали в манекенщицы в СССР

Как и всем другим странам, Советскому Союзу мода была совсем не чужда. Более того, - она нередко задавала тренды. А демонстрировали ее на подиумах манекенщицы, которых отбирали с особой тщательностью.

Дом моды в Москве на Кузнецком мосту открыли еще в 1944-м. Кого туда брали на работу в качестве моделей?

К слову, сама профессия престижной не считалось, некоторые даже считали манекенщиц распутными "вешалками", сообщает автор канала Этнобаза на платформе Дзен. Тем не менее, некоторым девушкам путь туда был заказан.

Например, в модели в СССР слишком стройных и худых красоток не брали - так же, как и слишком толстых. Размер манекенщиц должен был соответствовать средним по стране стандартам - от 44 до 48-го.

Возраст при этом роли не играл: на подиум могла выйти модель сорока-сорока пяти лет, причем не с точеной анорексичной фигурой. А к внешности требования имелись: яркие и страстные лица не приветствовались.

Объяснялось это тем, что манекенщица должна демонстрировать костюмы, а не себя. То есть, такой сексапильный типаж, как Мерлин Монро, в модели в СССР точно не попал бы.

При приеме на службу у соискательницы выведывали данные о здоровье, выносливости и работоспособности. Дело в том, что советские модели могли проводить на ногах до 8-9 часов в сутки. При этом зарплата могла не превышать доходы школьной уборщицы.

В советские модели также не брали без образования. На манекенщиц, конечно, нигде не учили, потому приветствовалось спортивное, артистическое, хореографическое и даже цирковое образование.