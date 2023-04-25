На Аляске лось пришел в кинотеатр, и съел в буфете весь попкорн

Необычное ЧП приключилось в одном из кинотеатров штата Аляска в США. Лось заглянул в кинотеатр, и съел там весь попкорн, сообщает Рамблер со ссылкой на UPI.

Очевидцы рассказали, что лесной гость сначала забрел в вестибюль, где порылся в мусорных баках. А потом обратил внимание и на стойку с попкорном.

В итоге лось съел всю имевшуюся там закуску. Сотрудники кинотеатра момент его трапезы сумели заснять на видео.

Позже сотрудники кинотеатра стали стучать по стенам, дабы заставить животное уйти обратно в лес. Но он ушел не сразу, а поел еще и из пакета McDonald's, где оставалась еда.

Не будет ли вреден дикому зверю фастфуд? Биолог из Департамента рыбы и дичи Аляски Ник Фаулер отметил, что таких исследований еще не проводили. Как известно, в обычной жизни лоси питаются ветками, листьями и иными растительными материалами.