Хотел сходства с кумиром: 22-летний артист скончался после 12-й пластической операции

Трагически закончилось преображение 22-летнего актера из Южной Кореи Сэйнт Вон Колуччи. Как сообщает Супер.ру со ссылкой на Daily Mail, молодой человек стремился к идеалу, и потому решился на кардинальные изменения.

Всего артист перенес 12 пластических операций, только за последний год потратив на них 220 тысяч долларов. В частности, он подтянул лицо и брови, сделал пластику носа, изменел формы глаз и губ, ему имплантировали челюсти и так далее.

В частности, последняя операция по изменению овала лица и оказалась для него роковой. Сэйнт Вон Колуччи скончался в клинике спустя несколько месяцев после манипуляции.

Как сообщил представитель погибшй звезды, парень всегда был недоволен своей внешностью. Сэйнт, кроме того, собирался сыграть роль одного из кумиров - Чимина из популярной корейской k-pop-группы BTS.

Ради сходства с ним и из-за комплексов молодой актер сделал опасную имплантацию челюсти. Во время операции в организм попала инфекция. Хотя импланты потом удалили, спасти артиста это не помогло.