Канада решила подарить Украине российский Ан-124

Самолет выполнял рейс VI5854 и приземлился в Канаде 27 февраля 2022 года с грузом тестов на Covid-19.

После разгрузки он не смог взлететь после того, как правительство Канады, как и другие западные страны, ввело санкции и заблокировало свое воздушное пространство для самолетов, принадлежащих России.

Украинский премьер-министр Шмыгаль сообщил в соцсетях, что во время его визита в Канаду было достигнуто соглашение с правительством Трюдо о передаче Украине арестованного здесь российского имущества, в том числе и Ан-124.