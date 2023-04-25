275 евро штрафа за сэлфи: почему его ввели в итальянском Портофино

Рыбацкий городок Портофино в Италии - один из самых популярных у туристов. Здесь столько красивейших мест, что гостям города трудно удержаться от желания запечатлеть все на камеру, сообщает Вокруг света.

Мэр города Маттео Виакава заявил, что туристов так много, что они просто в очередь выстраиваются, чтобы сделать фото возле понравившейся достопримечательности. И это приводит к настоящим заторам на дорогах.

Только на Пасху в нынешнем году Портофино посетили 7 тысяч человек. И это при том, что местных жителей в городке - всего около 400 человек!

Чтобы охладить страсть охотников за красивыми локациями, местные власти решили ввести штраф для тех, кто слишком долго снимает себя на одном месте. Размер наказания - 275 евро.

Штраф действует в двух «красных зонах». На севере города это - район возле площади Мартири дельи Оливетта и причала Маркони. На юге - территория между пьяцеттой и пирсом Умберто I.

Эти места расположены возле моря, потому и туристов здесь очень много. Запрет будет действовать вплоть до 15 октября, но в определенное время - с 10:30 до 18:00.

Дополнительный туристический сбор недавно также ввели в Венеции: здесь теперь планируется взимать деньги у тех, кто приезжает в город на один день.