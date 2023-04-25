Отпугнет мошек и избавит от сорняков: какую пользу приносит уксус на даче

Опытные дачники знают, что привычные на кухне средства могут найти неожиданное применение на огороде или участке. В список полезных веществ входит и уксус. Где его применяют?

В борьбе против сорняков

Кто не хочет, чтобы дорожки возле дома были аккуратными, и из щелей между плитами не торчала трава? Вырвать ее иногда бывает трудно.

Но можно пойти более легким путем - полить уксусом. Это замедлит рост сорняков.

Защитит от насекомых

Чтобы отпугнуть мошек, нужно приготовить раствор на основе яблочного уксуса. Для этого 2 ст. л. вещества растворить в 100 г теплой воды, добавить 1 ст. л. сахара и половину чайной ложки моющего средства для посуды.

Запах раствора привлечет мошек, они попадут в мыльную воду и в ней утонут.

Для чистки инвентаря

Уксус также поможет легко очистить дачный инвентарь. Для этого ножи, лопаты, грабли и другие проржавевшие инструменты надо замочить в уксусе, а потом пройтись по ним губкой или щеткой. Они станут, как новенькие!