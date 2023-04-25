Дэнни Мастерсона обвиняют в насилии над женщинами под действием наркотиков

Заместитель окружного прокурора Райнхольд Мюллер сказал, что Мастерсон добавлял вещества в напитки, которые он давал своей давней девушке и двум женщинам, которых он знал через круг друзей в Церкви Саентологии.

По его словам, у следствия имеются доказательства, но адвокаты Мастерсона отрицают их существование.

Прямое обсуждение употребления наркотиков отсутствовало в первом судебном процессе, который закончился неправильным судебным разбирательством, когда присяжные зашли в тупик по всем трем пунктам.

Адвокат Мастерсона, Филип Коэн, сказал во вступительном слове защиты, что эти туманные истории и утверждения — все, что есть у обвинения.

Адвокаты обеих сторон признали, что нет никаких судебно-медицинских доказательств наличия каких-либо веществ, которые Мастерсон мог давать женщинам, поскольку полицейское расследование, которое привело к двум судебным процессам, началось примерно через 15 лет после событий.

Но Мюллер сказал, что позвонит аналитику из отдела токсикологии полиции, который расскажет, как действуют некоторые из наиболее распространенных наркотиков для изнасилования на свидании, как быстро они метаболизируются, что побочные эффекты выглядят так.

47-летний Мастерсон может получить 45 лет тюрьмы, если его признают виновным.