В ЦУП не установили факт успешно прошедшей посадки на Луну японского модуля Hakuto-R

Официальный представитель ЦУП сообщил, что в данный момент нет доказательств благополучного прилунения.

Также он отметил, что пока нет возможности точно определить статус модуля из-за отсутствия связи с ним. В ЦУП предполагают, что посадка на Луну была безуспешной.

Hakuto-R должен был сесть в районе кратера Атлас, так как он по всем параметрам подходит для применения технологий модуля и для научно-исследовательских целей миссии MBR Space Centre.

Этот участок Луны также соответствует всем требованиям других клиентов. Прибытие модуля запланировано как первая часть лунного проекта Hakuto-R.

Его осуществление возложено на частную японскую космическую компанию ispace.