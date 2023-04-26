В ЦУП не установили факт успешно прошедшей посадки на Луну японского модуля Hakuto-R

06:08 2023-04-26

Согласно данным РИА Новости, Центр управления полетами пока не может дать подтверждения тому, что посадка японского модуля Hakuto-R на Луну была осуществлена успешно. Источник ссылается на прямую трансляцию из Токио на Ютубе.

Официальный представитель ЦУП сообщил, что в данный момент нет доказательств благополучного прилунения.

Также он отметил, что пока нет возможности точно определить статус модуля из-за отсутствия связи с ним. В ЦУП предполагают, что посадка на Луну была безуспешной.

Hakuto-R должен был сесть в районе кратера Атлас, так как он по всем параметрам подходит для применения технологий модуля и для научно-исследовательских целей миссии MBR Space Centre.

Этот участок Луны также соответствует всем требованиям других клиентов. Прибытие модуля запланировано как первая часть лунного проекта Hakuto-R.

Его осуществление возложено на частную японскую космическую компанию ispace.

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