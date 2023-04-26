Премьер Сербии Брнабич отменила поездку в Грецию из-за позиции Афин по Косово

Причины такого демарша связаны с нейтральной позицией греческих властей по поводу голосования о вхождении Косово в Совет Европы.

Против голосования выступили Испания, Словакия, Румыния, Кипр, а власти Греции воздержались от выражения своей позиции.

Ранее сообщалось, что Совет Европы поддержал запуск процесса по рассмотрению просьбы Косово о членстве в организации.

При этом за такое решение проголосовали 33 члена Совета Европы из 46, семь стран выступили против, пять воздержались, одна не участвовала в голосовании.