Ученые Американского института физики научили ИИ предупреждать людей о цунами

Риску цунами в значительной степени зависит от силы подводных землетрясений, поэтому предупредить о нем заранее очень сложно.

Ученые нашли способ сделать это, определяя акустическое излучение подземных толчков, которое распространяется быстрее волн.

Система включает подводные микрофоны, которые постоянно записывают звук и фиксируют землетрясение в режиме реального времени.

Алгоритмы искусственного интеллекта классифицируют тип землетрясения, его магнитуду, определяют свойства и прогнозируют цунами.