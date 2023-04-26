Президенту Турции Эрдогану стало плохо во время прямого эфира

Когда турецкому президенту начали задавать вопросы о предстоящих перестановках в правительстве, трансляция была прервана.

Эрдоган вернулся в эфир после длительной паузы. Он попросил прощения у зрителей и объяснил, что в последние дни был очень занят предвыборной работой.

Президент Турции признался, что подхватил желудочный грипп, но решил не отменять из-за этого интервью.

Затем Эрдоган коротко ответил еще на несколько вопросов, после чего интервью завершилось, а модераторы сообщили, что турецкому президенту нужно отдохнуть.