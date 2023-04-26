«АвтоВАЗ» предлагает китайским компаниям начать выпуск автомобилей Lada

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что переговоры ведутся с несколькими крупными китайскими компаниями.

Он уточнил, что поначалу это будет китайский продукт, однако в дальнейшем планируется повысить локализацию автомобиля.

Предполагается, что такие машины будут выпускаться на заводах в Ижевске, Тольятти и Санкт-Петербурге.

По словам Соколова, переговоры с тремя китайскими компаниями планируется завершить уже в нынешнем году.