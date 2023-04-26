Терапевт Романенко: трещины на пятках могут указывать на диабет

Такая проблема появляется у людей при нарушении питания тканей, а это указывает на плохое состояние сосудов.
Трещины на пятках могут быть спутниками атеросклероза, а также указывать на наличие сахарного диабета.
Этот симптом появляется при нехватке в организме таких микроэлементов, как железо, целого ряда витаминов.
При появлении трещин на пятках врач рекомендует пройти обследование щитовидной железы, поскольку причиной данного явления может быть гипотериоз.
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