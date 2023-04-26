Синоптики Беларуси сообщили об оранжевом уровне опасности в стране в связи с ожидаемыми сильными грозами

Как заявили в Белгидромет, в предстоящие сутки погода в Беларуси резко ухудшится.
В ночь с 26 на 27 апреля будет облачно, по западу страны пройдут слабые дожди, днем ливни и грозы ожидаются практически по всей Беларуси.
В отдельных западных территориях дожди и грозы будут сильными. В ночное время температура воздуха будет колебаться от 4 до 10 градусов тепла.
Днем она установится в рамках от +8 (на западе) до +21 градуса (на востоке).
27 апреля дождливая прохладная погода сохранится, ночью возможны короткие дожди, грозы, порывистый ветер.
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