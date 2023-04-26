У Власовой отказали почки после того, как остановилось сердце

Исполнительнице Наталье Власовой произвели операцию на сердце, во время которой возникли осложнения.

Врачам пришлось остановить сердце знаменитости и ввести ее в медикаментозную кому. У нее отказали почки и сильно упало давление.

Медики будут теперь колоть певице препараты, способствующие нормализации давления.

Напомним, что Власова лишилась чувств на корпоративе в "Москва-сити", который проходил в ночь с 23 на 24 апреля.

Сначала у нее выпал микрофон из рук, после стала падать сама артистка, но ее успел подхватить один из музыкантов ее коллектива. Тут же вызвали бригаду скорой помощи.