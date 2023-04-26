В ответ на изъятие заграничных активов РФ Путин подписал новый указ

Необходимость в таком документе возникла после изъятия российских активов за рубежом. В РФ считают такую меру со стороны западных стран недопустимой.

Благодаря новому указу Российская Федерация вправе ввести внешний контроль над активами, имеющими отношение к недружественным государствам, в случае если в них будут выявлены факты лишения или ограничения прав на имущество россиян.

Под действие документа подпадают не только движимое и недвижимое имущество, но также ценные бумаги, доли в уставных капиталах, имущественные права.

Все финансовые затраты будут покрываться прибылью от использования этих активов.