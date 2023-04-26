Из-за проблем с сердцем: Пугачева покидает Израиль

Алла Пугачева, которая сейчас проживает в Израиле, недавно отметила свой 74-й день рождения. Певица выложила фото, которое обеспокоило поклонников: несмотря на обработку, на снимке видны припухлости под глазами артистки, сообщает КП.

Мешки под глазами могут свидетельствовать о неприятных процессах внутри организма, - объяснил КП пластический хирург Александр Вдовин. Такая отечность может быть признаком проблем с почками либо эндокринной системой. Но скорее всего, что речь идет о сбое сердечно-сосудистой системы.

Алла Борисовна в свое время пережила четыре операции. В 2010-м году ей сделали стентирование, ранее также были две операции на сердце. Четыре года назад певица снова легла на больничную койку.

У мамы случился сердечный приступ. Из Лондона прилетел врач, чтобы продиагностировать. В итоге поставили еще один стент, - рассказала тогда КП дочь певицы Кристина Орбакайте.

Пугачева признавалась, что по причине проблем с сердцем плохо переносит жару и по возможности старается избегать перелетов.

Потому певица сейчас снова вынуждена покинуть Израиль. Как сообщает окружение звезды, она планирует спрятаться от жары в Юрмале вплоть до осени.

Пугачева традиционно договорилась об аренде виллы «Марта» - это одна из самых дорогих вилл в Юрмале и Латвии. Особняк построен в 1928 году и находится недалеко от дома Лаймы Вайкуле.

Он представляет собой двухэтажное здание со спа-комплексом, теннисным кортом, гаражом и помещением для охраны. В центральном помещении - кинозал, библиотека, столовая, кухня и зимний сад.

Месяц проживания в «Марте» обходится в 100 тысяч евро. Алла Пугачева планирует остаться здесь на 4 месяца.