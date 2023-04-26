Прервал молчание: Дмитрий Нагиев впервые после ухода с Первого канала дал интервью и заговорил о депрессии

Дмитрий Нагиев покинул Первый канал российского ТВ в феврале 2022 года, объявив, что он берет творческий отпуск. С тех пор актер снялся в нескольких фильмах, однако с поклонниками практически не общался, сообщает Вумен.ру.

Он выходил на связь несколько раз для того, чтобы опровергнуть слухи о его отъезде из России, но про дальнейшие планы при этом не говорил. Телеведущий ранее признался, что в прошлом ему приходилось часто сидеть без работы, но это научило его смирению.

Научись ждать - с совершенно четкой целью и верой, что все у тебя получится. И трудись. Даже когда у меня никаких предложений не было, я продолжал верить, вяло отжимался от пола и надеялся: когда-то это пригодится, —признался Нагиев.

А в новом интервью, которое Нагиев дал недавно Мentoday.ru, неожиданно заговорил о депрессии. Он не уточнил, когда именно сталкивался с таким состоянием, но намекнул, что знаком с ним.

Любое депрессивное состояние гадкое. Я знаю это, а если предупрежден - то вооружен. Еще я знаю: лучше, чем эта секунда, в жизни может и не быть. Потому наслаждайся конкретно ею, — добавил Нагиев.

Сам он справляться с трудностями предпочитает, уходя с головой в работу. Сейчас в производстве картина «Кино про бандитов» с участием Дмитрия Нагиева. И скоро стартуют съемки «12 стульев», потому на недостаток работы телеведущему жаловаться не приходится.