Смородина от 4 руб, а клубника по рублю, какие цены сегодня на саженцы ягодных культур

«Автопарус» обратился к оптовикам, которые разводят саженцы в питомниках и узнали какие цены сформировались на саженцы популярных ягодных культур.

- Смородина чёрная (Селеченская2, Память Вавилова, Тисель) - 4р

- Малина ремонтантная (Херитейдж) - 3р

- Малина летняя (Пшехиба, Лячка, Соколица) -3р

- Клюква садовая (Стивенс, Пилигрим) - 3р

-Брусника (Коррал) - 6р

- Клубника (ран.Альба, Квики, Брилла.ср.Азия, Роксана, поз.Аргинтера, Мальвина, Флоренсия) -1р (возможно скидка)

-Клубника ремонтантная (Альбион, Мурана, СанАндреас) -1,5р

-Земляника красная (Александрина, Алибаба, Борон Саломахер) - 1,5р

-Земляника желтая (Вайс Саломахер, Желтое Чудо) -1,5р

- Чёрная Малина (Кумбирленд) -3р

-Ежевика шипы (КаракаБлэк) - 7р

-Ежевика без шипов (Натчез, ЛохТей) - 7р

- Орех грецкий (Идеал) 1-год - 3р; 2-х летка -5р

-Годжи (НьюБиг) - 5р

-Жимолость (Волхова, Ленинградский великан, Нимфа, Морен) 2х летняя - 6р 3х летняя - 8р

-Голубика высокорослая (инвитро) 2х летка - 6р

Низкорослая (НордКантри, НордБлю, Даров) 2х летняя - 6р

К слову, все саженцы производители, как правило, отправляют Европочтой с небольшой наценкой за упаковку.

