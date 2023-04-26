Продюсер Александр Цекало обматерил в магазине свою поклонницу

Продюсер и шоумен давно живет в США и в российском информационном поле практически не появляется. Но скрыться от поклонниц Александру Цекало не удается даже в Беверли-Хиллз, сообщает Рrozvezd.info.

Однако, по всей вероятности, экс-мужу Лолиты Милявской внимание фанаток не очень по душе. Это доказывает подпись к снимку, просочившемуся в интернет.

На фото 62-летний Цекало вместе со своей возлюбленной, 31-летней художницей Дариной Эрвин, выбирает кетчуп в супермаркете.

По словам очевидцев, милому изображению предшествовала довольно нелицеприятная история.

Александр напал на девушку, - цитирует издание подпись к семку из Телеграмм-канала Самые СЛИВки". Шоумен делал покупки в магазине в Лос-Анджелесе, когда подошла поклонница с просьбой об автографе.

Свидетели инцидента написали: если избранница артиста Дарина Эрвин в ответ мило улыбнулась, то ее спутник, актер Цекало вдруг разнервничался и обматерил фанатку.