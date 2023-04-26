Барецкий сообщил, что купил замок Пугачевой и сделает из него морг

Совсем недавно появилась информация о том, что замок в деревне Грязь наконец продан.

Максим Галкин и Алла Пугачева якобы получили за недвижимость запрашиваемые ими 1 000 000 000 российских рублей.

Шоумен Стас Барецкий утверждает, что этим "толстосумом" был он. Кроме того, знаменитость сообщает, что ему удалось приобрести имение за 400 000 000 рублей.

По утвеждению шоумена, он купил замок вместе с партнерами по похоронному бизнесу.

В планах компаньонов создание на территории музея истории кладбищенского дела со времен Ивана Грозного до наших дней, крематория и мастерской по производству гробов.