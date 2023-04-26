Покупатель замка Пугачевой в Грязи откроет там элитный морг

Барецкий утверждает в интервью изданию «ЭГ», что выкупил известный дворец артистки за один миллиард рублей.

При этом он создал целый инвестиционный проект, чтобы привлечь средства своих партнеров по похоронному бизнесу.

В планах предпринимателя, что невероятно, открыть в замке Пугачевой элитный морг, или, как он выразился «похоронный дом для элиты».

Ранее сообщалось, что глава ЧВК «Вагнера» Пригожин высказал намерение использовать один из участков в подмосковной Рублевке, который находится в собственности группы, под реабилитационный центр для ветеранов СВО.