Администрация президента ЮАР опровергла его слова о выходе из МУС

Администрация южноафриканского президента сообщает, что что Южная Африка остается государством, подписавшим Римский статут. Уточнение следует в связи с ошибкой в заявлении, сделанном ходе брифинга, проведенного правящей партией «Африканский национальный конгресс» по статусу Южноафриканской республики в вопросе отношений с Международным уголовным судом. К сожалению, президент страны ошибочно подтвердил похожую позицию во время встречи с представителями средств массовой информации.

Данная тема для России актуальна в связи с тем, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Поскольку ЮАР входит в состав данной организации, руководство этой страны с юридической точки зрения должно принять решение о задержании Владимира Путина, которого пригласили в эту страну на саммит БРИКС. Однако в ЮАР уже заявили, что о подобном развитии событий речь идти не может, и задерживать Путина никто не намерен.