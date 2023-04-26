Он охарактеризовал это заявление, как фашистское и в ответ напомнил пословицу, что «Бодрой корове Бог не дает рога».

Ранее советник Зеленского Подоляк объявил публично, что Украина «имеет право уничтожить все» в новых российских регионах и Крыму.

«Подоляк обречен на место на скамье подсудимых, как и его старший коллега Геббельс», — заявил Леонид Ивлев.

Как отметил народный избранник, Россия защитит всю свою территорию, «будь то Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области» и «возмездие неизбежно».