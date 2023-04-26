Bloomberg: планы ЕС по отказу от российского газа в пользу ветроэнергетики провалились

Европейские усилия по быстрому расширению морских ветряных электростанций, чтобы помочь снизить зависимость от российского природного газа и сократить выбросы, вызывающие глобальное потепление, терпят неудачу, так как в прошлом году не было принято ни одного окончательного решения об инвестициях в морскую ветроэнергетику.

Обозреватели Bloomberg отметили, что в текущем 2023 году произошли некоторые улучшения: компании уже вкладывают новые средства в оффшорную ветроэнергетику, но вложенных средств недостаточно для достижения желаемого результата.

Аналитики Bloomberg считают, что политического стремления двигаться быстрее на пути к увеличению объема получаемой энергии за счет ветрогенерации ради отказа от импорта «голубого топлива» из России мало, поэтому к концу десятилетия странам ЕС удастся достигнуть общей мощности около 88 гигаватт, что составляет около ¾ заявленных целей.