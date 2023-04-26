Опытный садовод объяснил, надо ли разрезать семенные клубни картошки перед посадкой

Большинство бывалых дачников вместе со специалистами-агрономами придерживаются такой версии: высаживать семенной картофель нужно целиком, не разрезая.

И все же, иногда возникают ситуации, в которых без разрезания клубней никак не обойтись.

Это случается, к примеру, когда не хватает семенного материала, либо у вас есть какой-то особенный сорт и вы желаете размножить его.

Чтобы уменьшить все возможные риски при выращивании урожая из высаженных половинок картошки, соблюдайте основные правила ухода.

Перед разрезанием клубней проверьте всю партию, есть ли среди них подпорченные. Уберите их, чтобы не заразили остальную картошку.

Помимо этого, нож для разрезания нужно чаще дезинфицировать в процессе.

Для этого используем крепкий марганцевый раствор. лучше всего обработку делать после каждой порезанной картофелины.

Располовинивать клубни надо не в день посадки, а за месяц до нее. За несколько недель успеет нарасти защитный слой. Эта корочка будет оберегать картошку от вредителей.

Надо знать свою почву, которая является характерной для местности проживания.

На тяжелых суглинках, где дождевая влага задерживается надолго, надо высаживать картошку целиком, не разрезая.

Как делать правильные разрезы? Для того чтобы из клубня получился крепкий урожайный куст, требуются 3-4 глазка с ростками.

Как правило, глазки расположены на картошке по спирали, и сконцентрированы они у основания.

В связи с этим делаем не поперечный разрез, а продольный.

Клубни, которые идут на посадку в разрезанном виде, должны обрабатываться от вредителей и болезней в обязательном порядке.