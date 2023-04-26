Турция испытает в мае реактивный стелс-беспилотник

В компании TUSAŞ рассказали, что БПЛА третьего поколения уже проходит рулежные испытания, для подготовки к первому полету.
При изготовлении дрона примененена технология «летающее крыло», что позволит ему стать практически незаметным для средств ПВО.
Ранее сообщалось, что президент Эрдоган лично принял участие в спуске на воду первого турецкого авианосца, который будет рассчитан на размещение беспилотных летательных аппаратов.
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